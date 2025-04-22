Як Наші хлопці з 128 ОГШБр порвали окупантів (відео)

Масований штурм зведеної групи російських військ на Запорізькому напрямку зазнав катастрофи. Під вечір на українські позиції (зокрема, сектор, який тримає 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада) висунулися колони ворожої техніки з піхотою. Їхня загальна кількість – понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки (БМП, БТР, танки) плюс квадроцикли.



Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів. Аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БПЛА почали знищувати техніку за 8 кілометрів до наших позицій. Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї. Цих недобитків із мінометів, кулеметів і автоматів ганяла вже наша піхота.



Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна. Його результат – знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків. Ми не втратили жодної позиції.



Цього вечора росіянам наваляли так, що вони це надовго запам’ятають. Ті, що вижили.



Окремі деталі бою та коментарі його учасників, бійців батальйону безпілотних систем 128 ОГШБр, – на відео