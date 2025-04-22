Зникла дитина у лісі на Тернопільщині: трирічну малечу знайшли за 10 км від дому

21 квітня, близько 13:20, у селі Будки Почаївської територіальної громади Кременецького району зникла дитина 2022 року народження. За попередньою інформацією, дівчинка самостійно пішла в напрямку лісу.

До пошуків негайно долучилися працівники поліції Кременецького району, рятувальники 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також жителі села Будки та навколишніх населених пунктів.

Злагоджена і швидка взаємодія всіх служб та волонтерів дала результат: о 18:35 дитину знайшли живою — між селами Круки та Копані Рівненської області.

💚 Попри свій вік, маленька мандрівниця самостійно подолала близько 10 км лісовими дорогами. На щастя, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

🙏 Величезна вдячність усім, хто долучився до пошукової операції. Саме ваша небайдужість, згуртованість і рішучість допомогли врятувати дитину!