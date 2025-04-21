Покинули просто неба: на Тернопільщині знайшли немовля

На Тернопільщині біля закинутого магазину знайшли новонародженого хлопчика

У неділю, 20 квітня, близько 13:45 у селищі Вишнівець Збаразької громади на Тернопільщині перехожі виявили новонародженого хлопчика. Дитину залишили поблизу недіючого магазину. Про знахідку люди одразу повідомили правоохоронців.

На місце події оперативно прибули співробітники поліції: слідчо-оперативна група, карний розшук, ювенальні поліцейські та інші профільні служби. Немовля доправили до лікарні, де його обстежили медики. На щастя, загрози життю хлопчика немає.

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці активно розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків події, а також аналізують відео з камер спостереження, аби з’ясувати всі обставини.

Поліція звертається до громадян з проханням: якщо вам відома будь-яка інформація щодо цього інциденту, повідомте на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.