Страхування каршерингу: покриття відповідальності орендарів та власників авто

Каршеринг активно набирає популярності в Україні — все більше людей надають перевагу короткостроковій оренді авто замість власного транспорту. Але поряд з вигодами виникає й питання відповідальності: хто платить, якщо щось трапиться на дорозі? Розглянемо, як працює страхування авто у каршеринг-сервісах, яке покриття має поліс ОСЦПВ, і як розрахувати вартість автоцивілки за допомогою калькулятора автоцивілки.

Хто несе відповідальність у разі ДТП: власник чи орендар

У каршерингу є дві ключові сторони:

Орендар . Водій, який тимчасово користується авто.

. Водій, який тимчасово користується авто. Власник . Компанія або фізособа, які надають автомобіль у користування.

Основна відповідальність за дії на дорозі лежить на тому, хто сидить за кермом — тобто на орендареві. Але страхування дозволяє уникнути значних фінансових втрат обом сторонам. Залежно від умов каршеринг-сервісу та типу поліса, покриття може бути дуже різним.

Поліс ОСЦПВ: що покриває і для кого обов’язковий

ОСЦПВ — це обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Воно покриває збитки, завдані третім особам: ремонт їхнього авто, лікування травм тощо.

ОСЦПВ не покриває пошкодження орендованої машини чи самого водія.

Компанія-власник оформлює поліс ОСЦПВ онлайн на авто. Орендар, користуючись машиною, автоматично підпадає під захист цього поліса. Якщо ДТП сталася з вини орендаря, страхова компанія виплачує компенсацію постраждалим. Виплата проходить в межах лімітів, що передбачені законом. У 2025 році вони такі: 250 000 грн по майну та 500 000 грн по життю та здоровʼю.

Перш ніж користуватись каршерингом необхідно перевірити, чи є в машини чинний поліс ОСЦПВ. Це можна зробити онлайн через єдину базу МТСБУ за номером авто.

Додатковий захист для обох сторін

На відміну від ОСЦПВ, КАСКО покриває пошкодження самого авто, навіть якщо винен орендар. Каршеринг-сервіси часто пропонують або включене КАСКО, або опцію викупу франшизи.

Для орендаря це — спокій: у випадку ДТП він не платить повну суму за ремонт. Для власника авто — гарантія, що його машина буде відновлена коштом страховки.

Каршеринг — це зручно, але тільки тоді, коли враховано всі ризики. ОСЦПВ — мінімальний обов’язковий захист, а КАСКО — розумне доповнення.

Чи можна оформити страховку на авто онлайн

Оформити ОСЦПВ онлайн — цілком реально. Сучасні страхові сервіси дозволяють це зробити швидко, офіційно і без візитів до страхових агентів. Ви можете самостійно розрахувати вартість поліса через калькулятор автоцивілки, порівняти страхові програми від різних компаній та оплатити страховку банківською карткою. Після оплати документ надходить на електронну пошту. Це зручно та значно економить час.

Що стосується КАСКО, то повністю придбати його онлайн наразі неможливо. При розрахунку вартості цього поліса враховується багато параметрів (марка автомобіля, рік випуску, місце реєстрації, історія ДТП, водійський стаж та інші індивідуальні фактори). Саме тому оформлення потребує уточнень і додаткового спілкування з представником страхової компанії.

Втім, ви можете розрахувати приблизну вартість КАСКО, заповнити коротку заявку на сайтах страхових компаній чи страхових сервісах і вже за кілька хвилин отримати попередній результат.