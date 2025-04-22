Зникла 13-річна Любов Демян з Тернополя!
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування малолітньої Демян Любові Ярославівни, 2012 року народження, жительки м. Тернопіль.
21 квітня близько 16:00 години дівчинка вийшла з дому на прогулянку та досі не повернулася.
Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, світле волосся.
Була одягнена: сіра кофта, блакитні джинси, зелено-сірі кросівки.
Працівники поліції звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування дитини або ви бачили її – негайно повідомте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102