Суши или пицца, что выбрать?

Суши и пицца – два самых популярных блюда, которые непрерывно покоряют сердца гурманов по всему миру. Одна из них – олицетворение японской традиционности и легкости, другая – символ итальянской душевности и сытности. Кроме этого, каждое блюдо имеет аргументы в свою пользу, но что если рассмотреть этот вопрос под углом здорового питания, удобства и экспертного мнения диетологов? Давайте разберемся вместе, что калорийнее: суши или пицца, какое из этих блюд принесет больше пользы организму и что выбрать для дополнения вашего рациона – заказать суши Киев или ароматную пиццу?

Пицца & суши: что полезнее для здоровья?

Казалось бы, оба блюда могут быть полезны, ведь содержат белки, жиры, углеводы и полезные микроэлементы. Но если копнуть глубже, становится очевидным, что их влияние на здоровье очень отличается. Так что полезнее?

Суши – содержат рыбу, морепродукты, водоросли, овощи и рис, а значит, являются мощным источником легкоусвояемого белка, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Польза роллов также заключается в том, что они низкокалорийные (в зависимости от вида), хорошо усваиваются организмом и способствуют пищеварению.

Пицца же, в зависимости от ингредиентов, может быть как полезной, так и калорийной бомбой. Тесто, сыр, соусы и мясные наполнители делают ее питательной, но тяжелой для желудка. В то же время польза пиццы заключается в содержании кальция, белков и клетчатки (если используется цельнозерновое тесто и свежие овощи).

Чем измерить вред суши и пиццы для здоровья?

Первое, что следует запомнить, так это то, что вред любой пище зависит от частоты ее употребления и качества ингредиентов. В случае пиццы главная опасность – большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов, чрезмерное потребление которых может привести к повышенному уровню холестерина и проблемам с весом.

Основная опасность суши – это соевый соус (из-за высокого содержания соли), а также возможные риски, связанные с употреблением сырой рыбы низкого качества. Конкретно плюсы и минусы роллов зависят от их состава: классические роллы с рыбой и овощами будут значительно более полезны, чем варианты с майонезом и жареными ингредиентами.

Формат подачи и удобство

Еще один важный критерий, что лучше: пицца или роллы – это формат подачи и удобство потребления. Пицца – идеальный вариант для компаний и вечеринок, ведь легко делить на части, а есть ее можно без столовых приборов. С другой стороны, суши имеют более утонченный формат, что делает их отличным выбором для ужина в ресторане, вкусного обеда в офисе или даже романтического ужина дома для тех, кто хочет съесть что-то полезнее бургеров или картошки фри.

Что думает диетолог?

Эксперты по питанию единодушны: и суши, и пицца могут быть частью здорового рациона, если подходить к выбору осознанно. Так, диетологи рекомендуют выбирать суши без майонезных соусов и жареных составляющих, а также контролировать количество соленого соевого соуса. Что касается пиццы, лучше предпочесть варианты с тонким тестом, нежирными сырами и овощными добавками.

Итак, что выбрать? Это зависит от ваших вкусовых предпочтений, образа жизни и пищевых привычек. Главное – баланс и качественные ингредиенты, и тогда любой выбор будет правильным. Если же вы все-таки предпочитаете японские суши, заказывайте вкусные роллы с доставкой по городу Киев в Online-Sushi и наслаждайтесь с пользой для вашего здоровья.







