Тернопільщина втратила захисника Олександра Чорпіту

Сьогодні, коли ми тут у тилу, завдяки нашим мужнім захисникам маємо можливість святкувати світле Христове Воскресіння, сумна звістка знову прийшла у ще одну українську родину, загинув син, брат, чоловік, батько, товариш, Герой, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п. Преображенка Донецької області 12 квітня 2025 року загинув ЧОРПІТА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 року народження, уродженець та житель селища Скала-Подільська.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Сашку стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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