Сам серед вулиці… Його мама — 19-річна дівчина, яка щойно повернулась з-за кордону

Правоохоронці Тернопільщини встановили особу жінки, яка залишила новонародженого хлопчика поблизу закинутого магазину в селищі Вишнівець Кременецького району. Нею виявилася 19-річна місцева жителька. Наразі з нею проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, подія трапилася в неділю, 20 квітня, близько 13:45. Немовля помітили перехожі й викликали поліцію. Дитину одразу доправили до лікарні — загрози її життю немає.

Для встановлення особи породіллі поліцейські провели комплекс слідчих та оперативних дій: опитували мешканців, перевіряли інформацію про вагітних жінок у селищі та довколишніх селах, співпрацювали з медиками й соціальними службами, переглядали записи з камер відеоспостереження.

До розслідування долучилися поліцейські офіцери громади та інспектори служби освітньої безпеки. Саме завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося встановити жінку, яка народила хлопчика.

Як з’ясувалося, 19-річна дівчина не перебувала на медичному обліку, повернулася з-за кордону незадовго до пологів і народила вдома. Дитину загорнула в ковдру й винесла на вулицю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.