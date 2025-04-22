На Тернопільщині п’ятий рік мироточить ікона «Всецариці»: єдина така в Україні

У Паломницькому центрі Матері Божої у Монастириськах на Тернопільщині п’ятий рік мироточить ікона “Всецариці”.

Про це Суспільному розповів настоятель храму Ростислав Смірнов. За його словами, в Україні це єдиний випадок такого тривалого мироточення ікон.

Паломницький центр розташований в урочищі “Святогірське”. Отець Ростислав служить тут настоятелем 10 років. Він розповів, що в 14 столітті на горі був чоловічий монастир. Довкола монастиря збудували місто. Згодом тут почали розбудовувати святиню. Новозбудований храм освятили і встановили ікону Матері Божої “Всецариці”, яку отець у 2017році привіз з Афону (Греція).

“Там є 20 монастирів, де постригають монахів з усього світу. Навіть з України є багато монахів. І в одному з монастирів, який називається Ватопед, була чудотворна ікона Матері Божої “Всецариця”, яка зцілює людей від раку. Коли я про цю ікону дізнався, то дуже захотів привезти бодай її копію. Монахи розповідають, що навіть копії, тобто ікони, написані пізніше, прикладені до оригіналу, отримують ту саму благодать, що й первообраз. Я мав велике бажання, щоб ікону “Всецариці” прикласти до цієї оригінальної ікони. Її освятили на Афоні, вона отримала благословення відомих старців“, — розповів Ростислав Смірнов.

Також священник додає, що ікона перший раз замироточила 8 червня 2018 року онкохворому священнику. Коли він молився перед цим образом, в якийсь момент по склі ікони почало стікати два потічки мира, тобто, така консистенція олії, яка має приємний ванільний аромат. Ікона продовжує мироточити п’ятий рік.

“З одного боку є два потічки мира, вони стікають зверху ікони. Ми підклали бинт, щоби він впитував оте миро, щоби зберегти цей єлей. У 2020-му році під час ковіду, коли ікона знов замироточила, з тих самих місць знов потекло миро. Але воно вже не світлого янтарного кольору, а темно-коричневого. За кольором дуже нагадувало колір крові. Тут є капсула, в яку ми вмонтували оцю ватку з миром, яке витекло під час ковіду. Воно темно-коричневого кольору, нагадує запечену кров. У наші дні це миро на іконі зберігається, воно не висихає”, – додає отець Ростислав.

Факт мироточення ікони засвідчили у Декреті Єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ.