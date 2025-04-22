Гаражі стануть центром реабілітації: Зборів готується до масштабної реконструкції

Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” вирішила зробити немислиме: перетворити гаражі на… спортивно-реабілітаційний центр!

Уявіть: у Зборові колишні гаражі, де колись стояли автомобілі, поступово стають простором, де люди зможуть відновлювати сили, займатися спортом і, можливо, навіть влаштовувати змагання з «гаражного» спорту!

На сайті Prozorro “Центр надання соціальних послуг” оголосив тендер з очікуваною вартістю 22 374 632,40 грн на реконструкцію гаражів під спортивно-реабілітаційний центр за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24.

Очікується, що роботи будуть завершені до 31 грудня 2026 року, і ці скромні гаражі перетворяться на справжній оазис спорту та відновлення.