Хвилина мовчання на честь Миколи ПОГОРІЛОГО

Микола ПОГОРІЛИЙ був сином офіцера, який загинув в Афганістані. Можливо, саме тому в його серці завжди жила особлива відповідальність і готовність захищати. Народжений у Бішкеку, він виріс у Тернополі, де здобув юридичну освіту та працював за фахом.

Пластун з дитинства, він любив природу, мандрівки та квіти. Юнаком склав пластову присягу біля могили Українських січових стрільців, ніби передчуваючи власний шлях.

У 33 роки – тому самому віці, коли загинув його батько – Микола вступив до лав ЗСУ. Напередодні повномасштабного вторгнення без вагань продовжив контракт.

Побратими згадують його як людину, яка завжди думала спочатку про інших, а потім про себе. Щовечора телефонував мамі та сину.

Микола загинув 4 вересня 2024 року під час артилерійського обстрілу на Курщині. Йому було лише 39.

Посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У глибокій скорботі залишились рідні, які бережуть пам’ять про Героя.