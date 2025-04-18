На війні загинув Ігор Синенький з Тернопільщини

💔У тиші весняного дня, сповненого квітучих надій, до Теребовлянської громади долетіла чорна звістка, від якої стискається серце. У боях за волю та незалежність України загинув мешканець міста Теребовлі солдат Синенький Ігор Ігорович. Повідомляє міська рада.

🪖Його життя, молоде й сповнене мрій, обірвалося у самому розквіті. Ігор – не просто ім’я в списку загиблих. Це Герой, який пішов на війну, аби ми з вами могли жити у мирі. Він стояв на захисті нашої свободи, тримаючи в серці віру в майбутнє, в Україну.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, побратимам та всім, хто знав Ігоря. Сумуємо разом з вами, розділяємо біль вашого горя.

🕯Болем пронизана кожна молитва, кожне слово підтримки. Спільнота єднається у скорботі, згадуючи Героя світлом, що ніколи не згасне.

☝Орієнтовна дата прибуття домовини з тілом захисника – вівторок, 22 квітня. Про точний час та чин похорону буде повідомлено додатково на сторінці Теребовлянської міської ради у соціальній мережі Фейсбук.

Вічна та світла пам’ять! 🕯🙏

Нехай ангели тримають душу загиблого Героя під своїм крилом.

Герої не вмирають – вони живуть у наших серцях! 💙💛

Вічна слава захисникові України! 🇺🇦