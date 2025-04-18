Учителька з Тернопільщини не винна у булінгу — рішення суду

Збаразький районний суд Тернопільської області закрив справу щодо вчительки Валентини Магурчак із Залісецького ліцею Вишнівецької громади, яку звинуватили у булінгу учня. Суд не побачив у діях педагога складу адміністративного правопорушення за ст. 173-4 КУпАП (булінг).

Адвокат вчительки Віталій Сідоров повідомив, що справа, яка викликала резонанс серед освітян, завершилася на користь педагога: “Ми здобули важливу перемогу. Цей випадок показав, наскільки важливо правильно трактувати закон і не зводити складні ситуації до кількох миттєвих кадрів у соцмережах”.

Інцидент стався під час уроку фізики, коли вчителька намагалася забрати у школяра телефон. За словами Валентини Магурчак, учень порушував дисципліну — грався на телефоні, розмовляв і не реагував на зауваження. При спробі вилучити пристрій учень чинив опір, а вчителька, намагаючись його зупинити, заламала йому руку за спину. Це потрапило на відео, зняте учнями 8 класу, яке згодом поширили у TikTok, Facebook та Instagram.

“Звичайно, я вчинила непедагогічно, неправильно. Я того ж дня в хлопця просила вибачення. Надалі для себе засвоїла, що це не допустимо і не гідно вчителя”, — сказала Валентина Магурчак.

Адміністрація школи одразу відреагувала: директор Борис Сопіга перебував у Тернополі, тому за нього ситуацію коментував заступник Андрій Карпець. Він пояснив, що вчителька визнала свою помилку, але й зазначила, що її спровокували. Педагог отримала дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

За словами адвоката, важливо розрізняти поняття булінгу і одноразового емоційного реагування на порушення дисципліни. Закон “Про охорону дитинства” і постанова Верховного Суду від 28.02.2024 у справі № 458/394/22 наголошують, що булінг — це систематичне, умисне цькування, а не одноразова дія.

Після поширення відео в мережі вчителька зазнала хвилі критики. Психологиня школи Тетяна Більчук ситуацію публічно не коментувала. Мати постраждалого учня Ніна Сенчишин розповіла, що зверталася у відділ освіти, однак не отримала чіткого реагування: “Зверталася в освіту. Була у Вишнівці, говорила з головою ОТГ. Але мені передзвонила заступниця, що їх не буде”.

Серед батьків звучать і тривожні голоси. Христина Сливчук, багатодітна мама, занепокоєна можливим повторенням подібної поведінки педагогів: “Я занепокоєна тим, що моя дитина також піде в старшу школу і до неї вчителі будуть отак ставитись, принижувати”.

Ще одна мати, Валентина Фльорчук, каже, що змушена була забрати старшу дитину зі школи через цькування, а тепер в неї навчаються ще двоє дітей. Вона не розуміє, чому Валентина Магурчак викладає одразу кілька предметів: фізику, математику, астрономію і трудове навчання. У відповідь заступник директора пояснив, що педагог має відповідну освіту, а в школі бракує кадрів.

На ситуацію відреагували й у Вишнівецькій громаді. Заступниця голови Юлія Цимбалюк підтвердила, що відділ освіти провів бесіди з усіма сторонами конфлікту: “Провели розмову з батьками, учнівським колективом, вчителькою і самою дитиною”. При цьому посадовиця визнала: “Вважаємо, що така поведінка неприпустима. Зрозуміло, що там була провокація з боку дитини, але педагог не мав би таким чином реагувати”.

Попри закриття справи, ситуація залишила відкритими питання щодо дисципліни, поваги до педагогів і механізмів запобігання конфліктів у школі.