Ставок дихає знову: у Тернополі встановили аераційний фонтан

Фахівці КП «Тернопільводоканал» спільно з водолазами ДСНС встановили сім насосних агрегатів на дні Тернопільського ставу. Вони не лише прикрашають місто, а й виконують важливу екологічну функцію — насичують воду киснем, запобігаючи її «цвітінню» та загибелі риби в теплу пору року. Встановлювати обладнання у потрібному місці водоканалівцям щоразу допомагають водолази.

Аераційний фонтан — це не розкіш, а ефективний інструмент підтримки біологічного балансу у водоймі. Завдяки постійному руху води зменшується застій, покращується якість води, знижується ризик неприємного запаху та утворення водоростей.

Частина обладнання водограїв уже багато років зимує на підприємстві. Навесні спеціалісти «Тернопільводоканалу» ретельно перевіряють технічний стан елементів, за потреби ремонтують і оновлюють їх.

Такий комплексний підхід дозволяє зберігати екосистему Тернопільського ставу, а також створює комфортну атмосферу для відпочинку містян і туристів.