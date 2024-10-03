Понад 6,2 млрд грн податків і зборів отримали від платників місцеві бюджети Тернопільщини

За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 6 млрд 245,1 млн гривень податкових платежів. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромади Тернопільщини упродовж січня-вересня цього року отримали 4 млрд 101,1 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 956,8 млн грн єдиного податку. Також на 486,8 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 289,2 млн грн – податок на нерухоме майно.