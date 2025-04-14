На війні загинув Віталій Нестерець з Тернопільщини

8 квітня 2025 року під час виконання завдання із захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, в районі населеного пункту Новоолесандрівка загинув житель села Шкроботівка солдат НЕСТЕРЕЦЬ Віталій Вікторович – механік відділення регламенту та ремонту електроспецобладнання ремонтного взводу автомобільної техніки військової частини А5***. Повідомляють в Великодедеркальській громаді.

Щирі співчуття рідним загиблого!

Вічна пам’ять і слава Герою!





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