На війні загинув Віталій Нестерець з Тернопільщини
8 квітня 2025 року під час виконання завдання із захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, в районі населеного пункту Новоолесандрівка загинув житель села Шкроботівка солдат НЕСТЕРЕЦЬ Віталій Вікторович – механік відділення регламенту та ремонту електроспецобладнання ремонтного взводу автомобільної техніки військової частини А5***. Повідомляють в Великодедеркальській громаді.
Щирі співчуття рідним загиблого!
Вічна пам’ять і слава Герою!