04:12 | 15.04.2025
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Віталій Нестерець з Тернопільщини

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8 квітня 2025 року під час виконання завдання із захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, в районі населеного пункту Новоолесандрівка загинув житель села Шкроботівка солдат НЕСТЕРЕЦЬ Віталій Вікторович – механік відділення регламенту та ремонту електроспецобладнання ремонтного взводу автомобільної техніки військової частини А5***. Повідомляють в Великодедеркальській громаді.
Щирі співчуття рідним загиблого!
Вічна пам’ять і слава Герою!

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