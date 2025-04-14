Тернопільщина втратила захисника Олександра Павлишина

Бережанська громада знову в сльозах… Війна, яку жорстоко нав’язав нам ворог, знову забирає найкращих.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Олександра ПАВЛИШИНА.

Олександр Павлишин народився 16 вересня 1985 року в м. Бережани. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 1. Після школи навчався в Бережанському коледжі за спеціальністю «економіст». Згодом працював у будівельній галузі.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року добровольцем пішов захищати рідну Батьківщину.

Справжній герой, відданий друг, незламний захисник, надійний побратим.

Старший солдат ПАВЛИШИН Олександр Володимирович (16.09.1985 р. – 12.04.2025 р.), старший сапер 1-го саперного взводу, 1 саперної роти групи інженерного забезпечення військової частини А7013 героїчно загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в с. Таврійське, Запорізької області від отриманих поранень.

В смутку та горі залишились мати, сестра, дочка Діанка.

Зустріч тіла загиблого Героя Олександра ПАВЛИШИНА відбудеться сьогодні, в понеділок, 14 квітня о 15:00 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан – Тернопільська та Золочівська до його родинного обійстя.

На роздоріжжі вулиць Тернопільської та Золочівської пройде чин панахиди за Героєм.

Чин парастасу розпочнеться сьогодні, 14 квітня, о 19:00 в рідній домівці Олександра на вул. Корольова 2. (“Мікрон”).

Чин похорону розпочнеться завтра, 15 квітня, о 12:00 на родинному обійсті Героя. (вул. Корольова).

Прощання з Олександром відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Героя на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану загиблому Герою, з подвірʼя колишнього ліцею №2 приблизно о 11:30 год. буде відправлятися автобус.



Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!