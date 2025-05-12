Шумськ: нове відкриття підтверджує значущість міста у XV столітті

Міський голова Шумська, Вадим Боярський, повідомив про важливе історичне відкриття: у акті локації міста Жешув (Ряшів) від 1427 року згадується Збігнєв (або Стогнєв) з Шумська як один із власників. Це свідчить про те, що Шумськ був відомим і значущим населеним пунктом уже в XV столітті.

Перша письмова згадка про Шумськ датується 1149 роком і міститься в Іпатіївському літописі. На той час місто було найбільшим у південній Погорині та центром волості. У XII–XIII століттях Шумськ став одним із великих міст Волині, обнесеним валами та з розвиненою інфраструктурою, включаючи водяні млини та міст через річку Вілію. Місто відігравало важливу роль у політичному та економічному житті регіону

Археологічні дослідження виявили поселення черняхівської культури поблизу Шумська, а також давньоруське городище в околицях міста. Ці знахідки підтверджують, що територія Шумська була заселена ще в давні часи та мала стратегічне значення.

У 1150 році галицький князь Володимирко захопив Шумськ під час міжусобної боротьби в Київській Русі. До 1157 року місто стало центром одного з удільних князівств, а згодом перейшло у володіння різних князів, включаючи луцького та дорогобузького. У 1233 році під Шумськом відбулася битва, в якій князь Данило Романович розбив угорське військо.

Сьогодні Шумськ — це місто з багатою історією та культурною спадщиною. Нове відкриття про згадку Шумська в акті локації Жешува 1427 року додає ще одну важливу сторінку до історії міста, підтверджуючи його значущість у різні історичні періоди.

Це відкриття підкреслює важливість подальших історичних досліджень та збереження культурної спадщини Шумська для майбутніх поколінь.