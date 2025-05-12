На Тернопільщині затримано організатора незаконного переправлення осіб через кордон

Житель Тернопільщини підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. 47-річному чоловіку, який пропонував свої послуги за 12 600 доларів США та 2000 гривень, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Як встановило слідство, підозрюваний домовився з військовозобов’язаним про незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску на Буковині. За ці гроші він пообіцяв допомогти дістатися з Тернополя до Чернівців і безперешкодно перетнути державний кордон.

Правоохоронці зафіксували одержання 5100 доларів США як аванс за цю “послугу”.

Зловмисника затримали, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 242 тисячі гривень.

За незаконне переправлення осіб через кордон передбачено покарання до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.