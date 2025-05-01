Зеленський ввів санкції проти Олексія Арестовича, Мирослава Олешка та ще низки діячів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції РНБО. До списку, зокрема, потрапили колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко.

Про це йдеться в указах президента № 267, № 268 і № 269.

Також до санкційного списку потрапили політолог Костянтин Бондаренко, лідер забороненої в Україні політичної партії «Держава» Дмитро Василець, російські журналісти Станіслав Бернвальд і Анастасія Кашеварова, лідер харківської організації «Потон» Павло Оніщенко, політолог Олександр Семченко і екскоментатор проросійських телеканалів в Україні Олександр Скубченко.

В списку також син експремʼєра Миколи Азарова Олексій, політолог Костянтин Бондаренко, гендиректор «Росатома» Олексій Лихачов та інші.

Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші.