Спроба незаконної втечі: тернополянин вимагав тисячі доларів за перетин кордону

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 31-річний підозрюваний через Інтернет шукав військовозобов’язаних чоловіків, які мають бажання покинути країну та пропонував допомогу із перетином кордону поза офіційними пунктами пропуску. За 9 000 доларів США він обіцяв доправити з Тернополя до Закарпаття й там допомогти безперешкодно перетнути державний кордон.

Чоловіка затримали під час одержання коштів поблизу автозаправної станції від військовозобов’язаного, який погодився за вищевказану суму незаконно перебратися за кордон. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

Довідково: інкримінована стаття КК України передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.