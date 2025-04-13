17:35 | 13.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

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Пантеон Героїв 

Знову болюча втрата, – Тернопільщина втратила захисника Андрія Тулая

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9 квітня 2025 року, внаслідок отриманих раніше поранень під час виконання бойового завдання, відійшов у вічність Тулай Андрій Володимирович, 1982 року народження — житель селища Підволочиськ, солдат 1-го окремого штурмового полку ЗСУ.

 14 квітня, о 12:00 у Підволочиську зустрічаємо нашого Захисника.

Кортеж з тілом Героя зустрічаємо біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю.

Після зустрічі — чин прощання у Соборі, а далі — поховання на цвинтарі по вул. Шептицького.

Просимо мешканців громади з гідністю провести в останню путь нашого Воїна.

Вічна пам’ять і шана Тулай Андрію.

Герої не вмирають.

 

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