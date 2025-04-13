Знову болюча втрата, – Тернопільщина втратила захисника Андрія Тулая
9 квітня 2025 року, внаслідок отриманих раніше поранень під час виконання бойового завдання, відійшов у вічність Тулай Андрій Володимирович, 1982 року народження — житель селища Підволочиськ, солдат 1-го окремого штурмового полку ЗСУ.
14 квітня, о 12:00 у Підволочиську зустрічаємо нашого Захисника.
Кортеж з тілом Героя зустрічаємо біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю.
Після зустрічі — чин прощання у Соборі, а далі — поховання на цвинтарі по вул. Шептицького.
Просимо мешканців громади з гідністю провести в останню путь нашого Воїна.
Вічна пам’ять і шана Тулай Андрію.
Герої не вмирають.