17:35 | 13.04.2025
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Пантеон Героїв 

Як Герой загинув Володимир Стрихальський з Тернопільщини

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Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію України наш земляк, тернополянин Стрихальський Володимир Михайлович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання на Сумщині.  

Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.
Щирі співчуття дружині, дітям, батькам, рідним, друзям та побратимам Захисника.
Вічна слава і пам’ять Герою!
Прощання з Героєм відбудеться в м. Тернопіль

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