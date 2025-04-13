Як Герой загинув Володимир Стрихальський з Тернопільщини

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію України наш земляк, тернополянин Стрихальський Володимир Михайлович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання на Сумщині.