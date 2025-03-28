Четверо волонтерів облаштували мініцех і друкують деталі до безпілотників. “Принтери працюють цілодобово”

Одна деталь може друкуватись від 3 до 15 годин. Кожну перевіряють на міцність.

За останній рік у майстерні “Разом 302” виготовили на 3D-принтерах тисячі скидів для дронів та інших компонентів.

“За освітою я бухгалтер. Від початку великої війни ми з друзями Олегом Сигнаровським, Ігорем Тарасенком та Андрієм Бобаком, які мають технічну й інженерну спеціальності, взялись допомагати військовим, — розповідає волонтер Богдан Стахів із Чорткова, що на Тернопільщині. — Почали з окопних свічок. Загалом у 2022 — 2024 роках відправили на передову понад 20 000 таких виробів”.

Згодом Богдан з колегами “перекваліфікувалися” й стали друкувати скиди для дронів. Навесні минулого року провели збір коштів серед однодумців і закупили два 3D-принтери.

“Через два тижні, отримавши певну кількість донатів, купили ще два. Тепер маємо вже 11 принтерів, які працюють цілодобово. Свою майстерню ми облаштували у звичайному гаражі й назвали її “Разом 302”. Обладнали там терморегулювальні бокси, адже друк деталей потребує певного температурного режиму”, — каже співрозмовник.

За словами Богдана Стахіва, один скид для дронів у середньому важить 15 — 20 грамів. Замовлення на друк деталей беруть найчастіше через волонтерську спільноту “ДрукАрмія”. Деякі креслення купують у мережі.

“Діставши замовлення від військових, налаштовуємо параметри деталі. Стараємось запустити принтери о восьмій ранку, бо деталь може друкуватись від 3 до 15 годин, — додає чортківець. — Усі деталі перевіряємо на міцність. Щоб боєкомплект працював ефективно, потрібні не лише скиди, а й накольники, перекрути та стабілізатори. Також воїни часто просять лоудери (заряджачі) до магазинів зброї, стартові платформи для “мавіків” та FPV-дронів, запальнички, адаптери. Всі деталі виготовляємо безплатно. За майже рік роботи передали захисникам понад 200 кілограмів виробів. Замовлення бувають різні. Інколи потрібно 15 деталей, а деколи — й 25 тисяч. От тепер друкуємо 15 тисяч стабілізаторів”.

Експрес