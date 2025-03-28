Контроль фізичних факторів: захист здоров’я та довкілля в Тернопільській області
Лабораторія фізичних факторів ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» здійснює проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення тих показників, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини.
Фахівцями лабораторії проводяться лабораторно-інструментальні заміри акустичних величин:
▪︎ шуму,
▪︎ інфразвуку;
оптичних та оптико-фізичних величин:
▪︎ освітленості,
▪︎ інтенсивність теплового випромінювання,
▪︎ ультрафіолетового випромінювання;
механічних величин:
▪︎ вібрації;
▪︎ параметрів мікроклімату.
Лабораторія Центру єдина в області, яка здійснює інструментальні заміри неіонізуючого випромінювання, напруженість електромагнітного поля:
▪︎ електричної складової,
▪︎ магнітної складової,
▪︎ щільність потоку електромагнітної енергії від діючих радіотехнічних об’єктів,
▪︎ ЛЕП (ліній електропередач)
▪︎ та іншого обладнання, яке випромінює електромагнітне поле – як на території житлової забудови, так і в житлових та громадських будівлях.
Лабораторія фізичних факторів внесена в інформаційний перелік лабораторій атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу Державної служби України з питань праці №76 від 27.12.2018 р. Проводить гігієнічні дослідження шкідливих та небезпечних фізичних факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання.
Лабораторія Центру забезпечена новітнім випробувальним обладнанням для контролю за радіоекологічним станом довкілля.
Фахівці лабораторії фізичних факторів сучасним дозиметричним обладнанням вимірюють та дають експертну оцінку потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінювання на робочих місцях персоналу категорії «А», «Б» рентгенодіагностичних кабінетів, стоматкабінетів, населення з відповідним оформленням всіх необхідних документів.
Результати всіх лабораторних випробувань та інструментальних досліджень оформляються згідно вимог чинного законодавства в чітко встановлені терміни.
За результатами замірів оформляються:
- протоколи дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях та потужність дози гамма-випромінювання в приміщеннях;
- картограми полів потужності еквівалентної дози, що створюються джерелами іонізуючого випромінювання;
- протоколи випробування засобів індивідуального (колективного) захисту та захисних пристроїв ДІВ на відповідність свинцевому еквіваленту;
- технічні паспорти.