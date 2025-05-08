17:34 | 8.05.2025
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Герой з Гусятина отримав почесну відзнаку «Золотий хрест»

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Старший солдат Олександр Володимирович Мельник із селища Гусятин удостоєний почесного нагрудного знака Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» — за успішне виконання бойових завдань, відвагу та вірність військовій присязі.

Вітаємо нашого земляка з високою відзнакою!
Дякуємо, Олександре, за вашу мужність, самопожертву та незламну віру в Перемогу. Бажаємо вам здоров’я, витримки, Божої опіки та якнайшвидшого повернення додому.

Молимося за вас. Пишаємось вами. Дякуємо за захист!

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