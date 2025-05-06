Тернопільщина втратила захисника Назара Мизака

04 травня 2025 року перебуваючи в лікувальному закладі м. Слов`янськ Донецької області внаслідок поранення помер головний сержант МИЗАК НАЗАР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1984 року народження, уродженець с. Нивра Скала-Подільської територіальної громади, військовослужбовець контрактної служби, учасник бойових дій,зокрема і за межами України, який обрав своїм життєвим шляхом військову справу. Повідомляють у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!