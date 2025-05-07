Під час виконання бойового завдання загинув Володимир Зозуляк з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, 6 травня 2025 року, загинув наш земляк, житель м. Заліщики– солдат Зозуляк Володимир Степанович, 1974 року народження, повідомляє міська рада. Його відданість військовій присязі, мужність і безстрашність стали прикладом справжнього воїна, вірного захисника Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Пам’ять про Володимира житиме в наших серцях назавжди.

Вічна і світла пам’ять…

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