17:34 | 8.05.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі лікарня №2 отримала сонячну електростанцію, а гімназія — сучасну лінію самообслуговування

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7 травня під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про передачу обладнання між комунальними установами.

Зокрема, сонячну електростанцію (у розібраному вигляді) вартістю 1 171 657 грн передано з балансу Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення на баланс КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Встановлення цієї станції сприятиме енергонезалежності медичного закладу, забезпеченню стабільної роботи критично важливого обладнання та підвищенню готовності лікарні до дій у надзвичайних ситуаціях.

Також рішенням виконкому на баланс Кобзарівської гімназії передано лінію самообслуговування для організації харчування учнів. Завдяки цьому у навчальному закладі з’явиться можливість впровадити сучасні підходи до обслуговування школярів та покращити умови шкільної їдальні.

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