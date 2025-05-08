У Тернополі лікарня №2 отримала сонячну електростанцію, а гімназія — сучасну лінію самообслуговування

7 травня під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про передачу обладнання між комунальними установами.

Зокрема, сонячну електростанцію (у розібраному вигляді) вартістю 1 171 657 грн передано з балансу Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення на баланс КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Встановлення цієї станції сприятиме енергонезалежності медичного закладу, забезпеченню стабільної роботи критично важливого обладнання та підвищенню готовності лікарні до дій у надзвичайних ситуаціях.

Також рішенням виконкому на баланс Кобзарівської гімназії передано лінію самообслуговування для організації харчування учнів. Завдяки цьому у навчальному закладі з’явиться можливість впровадити сучасні підходи до обслуговування школярів та покращити умови шкільної їдальні.