Тернопільщина втратила захисника Романа Олексюка

5 травня 2025 року у н.п. Святогірськ Донецької області від больового шоку помер ОЛЕКСЮК РОМАН ІВАНОВИЧ, 1977 року народження, житель м. Борщів, для якого війна з клятим окупантом почалась ще задовго до 24 лютого 2022 року, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП. .

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Романа стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!