Не только цвет: как выбрать женские аксессуары для путешествий?

Каким должен быть чемодан женский? Отличается ли он от мужского? Сегодня разбираемся, на что обратить внимание при покупке и на сколько это важно в путешествии?

Как сделать оптимальный выбор?

Сумка, перегруженная вещами или неудобный чемодан — это дополнительная нагрузка на спину, плечи, запястья и кисти. Избежать неудобных и даже потенциально опасных ситуаций можно. Для этого необходимо вернуться в исходную точку и выбрать качественное, легкое и простое в управлении изделие. При покупке доверяйте проверенному бренду, который дает гарантию на свои товары, использует в производстве только качественные и крепкие материалы. В каталоге Bagland доступны самые разнообразные варианты: по размеру, материалам, цвету и конструкции.

Легкий вес

Важно найти максимально легкую, но крепкую модель чемодана. Выбирайте между мягкими и жесткими конструкциями, стационарными и телескопическими ручками, изделиями с двумя или четырьмя колесами. Если в пустом виде, вы не заметите разницы, то в поездке поймете, что каждый грамм имеет значение. Если есть такая возможность, попросите друзей или знакомых не только порекомендовать что-то, а и пару моделей во временное пользование.

Колеса

Без них в женском чемодане не обойтись. Они решают вопрос маневренности и быстрого передвижения в аэропорту, на вокзале, по платформе, через очереди и толпы пассажиров. Модели на 2 колеса более стабильны в стоячем положении, а на 4 — удивляют маневренностью и двигаются в разные стороны, позволяют менять направление движения на ходу. Так вы сами можете регулировать нагрузку на разные мышцы, чтобы избежать перенапряжения.

Организация пространства

Это вопрос скорее характера, нежели гендера. Любите все структурировать и упорядочивать? Тогда обязательно ищите модели с внутренними и внешними карманами — сетчатыми, прозрачными, большими и маленькими, с молниями и без них. Дополнительно можно использовать органайзеры и косметички, но помните, что они забирают внутреннее пространство.

Ремни для фиксации багажа — это прекрасный способ навести порядок и не искать вещи по всему аэропорту, когда необходимо будет найти внутри что-то важное.

Конструкция

Мягкая — легче, позволяет взять больше вещей, но сложнее в уходе. Жесткая просто моется, устойчива к износу и повреждениям, но не застегнется, если вы решите взять с собой еще одну кофточку.

Цвет и дизайн

Это вопрос исключительно личных предпочтений. Хотите классики — берите черный, белый, молочный без фурнитуры и рисунков. Любите акценты — в каталоге производителей обязательно найдется яркий однотонный чемодан или узор который вам понравится.

Выбирая женские аксессуары для путешествий, ориентируйтесь не только на их внешний вид, но и на их функциональность.