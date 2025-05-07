Хвилина мовчання на честь Романа ДОВГАЛЮКА

Роман ДОВГАЛЮК був людиною неймовірних талантів. 38-річний командир гармати з позивним “Бурий” поєднував у собі художника, байкера, артиста вогняного шоу та тату-майстра. Він створив власний байкерський клуб, колекціонував старовинний глиняний посуд і карнавальні маски.

Випускник Кременецької гуманітарно-педагогічної академії став на захист України ще під час АТО. Після повномасштабного вторгнення боронив Київщину, Чорнобиль, Житомирщину, воював на Оріхівському напрямку, біля Куп’янська та Бахмута.

“Він завжди переживав за своїх побратимів, — згадує мати Христина, яка стала волонтеркою, щоб допомагати синові.

Роман загинув 12 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Стецьківка на Сумщині.

За мужність і відвагу нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та медаллю “За військову службу Україні”, посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки, донька Софія та брати.