Суд арештував екскомандира 211-ї бригади: підлеглий знущався з бійців, а той мовчав

Олег Побережнюк, колишній командир 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, перебуває під вартою з кінця грудня 2024 року. Причина — бездіяльність щодо фактів знущання над військовослужбовцями з боку одного з підлеглих.

Про це йдеться у відповіді Державного бюро розслідувань на запит Української правди.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом ненаправлення командуванням частини офіційного повідомлення про Владислава Пастуха — військового, який, за даними розслідування, систематично знущався з побратимів.

«На цей час щодо Побережнюка О.В. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 12 мільйонів гривень. Вказану суму він не вніс, тому перебуває у місці тимчасового тримання для військовослужбовців», — зазначено у відповіді ДБР.

16 грудня 2024 року Українська правда оприлюднила журналістське розслідування, в якому йшлося про знущання, здирництво та корупцію в 211-ій бригаді. Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо можливого насильства та нестатутних методів впливу в частині.

19 грудня Тернопільський суд обрав Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 908 400 грн. Уже наступного дня він вийшов на волю, скориставшись правом на заставу.

Однак 29 грудня ДБР затримало офіцера повторно — цього разу за бездіяльність, яка дозволила знущанням тривати. 30 грудня Печерський райсуд Києва постановив повторне тримання під вартою з альтернативою застави в понад 12 мільйонів гривень. Побережнюк коштів не вніс і залишається під вартою.