Хвилина мовчання на честь Ярослава ПЕЛЕХАТОГО

Ярослав ПЕЛЕХАТИЙ був людиною з великим серцем. Веселий, щирий, добрий – таким його знали близькі. Не цурався важкої роботи, багато років працював вантажником, любив футбол і мріяв про мирне життя.

У листопаді 2023 року Ярослав склав військову присягу і пішов захищати Україну. Він вірив у перемогу, мріяв повернутися додому, щоб розбудовувати країну та займатися улюбленою справою.

4 квітня 2024 року Ярослав загинув під час виконання бойового завдання біля Вільшани на Харківщині. Стрілець-помічник гранатометника до останнього захищав рідну землю.

За свій подвиг Ярослав ПЕЛЕХАТИЙ посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

У глибокій скорботі залишились дружина Лідія, двоє дітей та сестра Ольга.