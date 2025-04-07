Володимир Зеленський нагородив тернопільського воїна Ярослава Бойка за відвагу на полі бою

Молодший сержант Ярослав Бойко з Тернопільщини служить у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, демонструючи бездоганну виконання свого військового обов’язку. У складних і небезпечних умовах він виявляє мужність, витривалість і стійкість, ризикуючи власним життям задля виконання бойових завдань.

Завдяки високому рівню професіоналізму та бойовому досвіду, а також авторитету серед побратимів і командування, Ярослав Бойко неодноразово забезпечував успіх операцій, що мали значення для ходу війни.

10 січня 2025 року, під час коригування артилерійського вогню поблизу Колмакова в Суджанському районі, він точно вказав на скупчення ворожої піхоти в укритті. Удар був влучним, і ворог було знищено, що дозволило українським силам рухатися вперед.

2 січня, біля Круглика, завдяки оперативності та професійним діям Ярослава, було знищено ворожу мінометну позицію завдяки точному визначенню та передачі координат для стрільби.

За проявлену мужність та героїзм під час виконання бойових завдань, молодший сержант Бойко Ярослав Ярославович отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

🎥 Відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП