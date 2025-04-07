Рекордні порушення: Тернопільська митниця виявила схем на 10 мільйонів

Коли говоримо про митницю, більшість уявляє шлагбаум, чергу з автівок і перевірки на кордоні. Але за цією буденністю стоїть системна і щоденна боротьба з порушеннями, які підривають не лише бюджет, а й економічну безпеку держави. Тернопільська митниця стабільно демонструє, що стоїть на варті закону.

За даними управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, лише упродовж січня–березня 2025 року виявлено 14 порушень митних правил на суму понад 10 мільйонів гривень. Для порівняння: за аналогічний період минулого року ця сума становила трохи більше 300 тисяч гривень.

Особливої уваги заслуговують три масштабні справи, які стали можливими завдяки співпраці з митними органами Чеської Республіки. Саме ці справи дали найбільший фінансовий ефект — понад 9,9 мільйона гривень.

У першому кварталі митники також реально вилучили товарів на суму 35 тисяч гривень, а дві справи вже передані до суду.

Зросла й міжнародна активність Тернопільської митниці. Запити для перевірки інформації надсилалися до митних органів Болгарії, Норвегії, Угорщини, Литви, а відповіді з підтвердженнями правопорушень надійшли вже з Чехії та Туреччини. Це свідчить про зміцнення довіри та професійного авторитету тернопільських митників серед іноземних партнерів.

Серед найтиповіших схем, які викрили фахівці:

подання фіктивних документів ;

ухилення від сплати митних платежів ;

недекларування товарів ;

спроби прихованого ввезення продукції.

Тернопільська митниця продовжує тримати курс на прозорість, відповідальність і міжнародну співпрацю задля зміцнення економічної безпеки України.