У Тернополі рибалка впіймав гігантську рибу вагою 25 кг

Наприкінці березня під час риболовлі на Тернопільському ставі місцевий рибалка впіймав величезного товстолоба. Вага гіганта становила близько 25 кг. Йдеться у повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Варто зазначити, що Тернопільський став відомий своїми великими рибами, і подібні улови тут не є рідкістю.

Товстолоби (Hypophthalmichthys) – представники прісноводних риб родини коропоподібних, які можуть виростати до 1 метра в довжину і досягати ваги 20-25 кг.

Найчастіше зустрічаються білий і строкатий товстолоби. Цю рибу було інтродуковано до українських водойм із річок Далекого Сходу і зараз вона населяє майже всі водні об’єкти країни, а також успішно вирощується у ставкових господарствах.

Крім того, білий товстолоб є прекрасним меліоратором водойм, виконуючи важливу екологічну роль. Завдяки своєму ротовому апарату він ефективно фільтрує воду, зменшуючи її цвітіння.