За кожного з нас загинув захисник Михайло Злочевський з Тернопільщини

Знову до Микулинецької громади надійшла гірка звістка з фронту, поклав життя на вівтар боротьби за Україну уродженець села Тютьків, Злочевський Михайло Іванович. Повідомляють у селищній раді.

Його життя обірвалося 29 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

На військову службу Михайло був призваний 26.06.2023 року Тернопільським РТЦК та СП Тернопільської області.

Михайла завжди памʼятатимуть добрим, щирим, готовим прийти на допомогу, він був людиною з великим відчуттям справедливості, справжнім патріотом України!

Микулинецька громада висловлює найглибші співчуття батькам, брату,родині, друзям та всім, хто знав Михайла. Нехай пам’ять про його жертовність і відвагу залишиться в наших серцях назавжди.