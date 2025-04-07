Тернопільський суд виправдав військового фахівця, що налаштовував зброю для ЗСУ

7 квітня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд виправдав громадянина З. за обвинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї (ч.1 ст.263 КК України). Суд дійшов висновку, що у діях обвинуваченого відсутній склад кримінального правопорушення.

Обвинувачення полягало в тому, що гр. З. зберігав нарізну мисливську зброю. Однак, під час судового засідання було встановлено, що він є висококваліфікованим фахівцем з налаштування високоточної зброї. Його робота з налаштування оптики на зброю допомагає багатьом військовим підрозділам, зокрема Службі безпеки України, Силам спеціальних операцій, КОРДу та військовим частинам ЗСУ. Під час обшуку була вилучена зброя, яка була привезена до нього для налаштування з подальшою передачею Збройним силам України.

Суд, враховуючи важливу суспільну роль роботи гр. З. у зміцненні обороноздатності країни та його безоплатну діяльність на користь військових, вирішив, що у його діях відсутні елементи складу злочину, передбаченого статтею 263 КК України.

Відповідно до вироку, суд вирішив звернутися до Президента України з рекомендацією про нагородження громадянина З. орденом «За заслуги» за його видатну професійну діяльність на благо держави.

Текст вироку доступний у Єдиному реєстрі судових рішень за номером справи 607/18500/23.