У Тернополі в пожежі постраждав чоловік

Упродовж 5–6 квітня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області неодноразово залучалися до ліквідації пожеж, знищення вибухонебезпечного предмета та рятування тварини. Про це йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Зокрема, у місті Тернополі, на вул. Приміській, внаслідок пожежі постраждав власник оселі. Його госпіталізували до лікарні.

ДСНС закликає громадян дотримуватись правил безпеки! Не залишайте увімкненими електроприлади без нагляду.

Уникайте перевантаження електромережі.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час експлуатації печей, обігрівачів та газового обладнання.