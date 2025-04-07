Великий ювілей великого мислителя: як на Тернопільщині вшановують Степана Балея
В Україні тривають заходи з відзначення 140-ї річниці від дня народження видатного вченого, психолога, лікаря, психоаналітика, філософа та педагога Степана Балея.
Головне дійство відбулося 7 лютого в стінах Великобірківського ліцею ім. Степана Балея. Під час круглого столу науковці, краєзнавці, вчителі школи ділилися думками про те, як використати та розвинути творчу спадщину земляка.
11 лютого директор Великобірківського ліцею ім. С. Балея Світлана Чайка взяла активну участь у круглому столі «Львівсько-Варшавська школа: українсько-польські перетини у філософській царині», … Протягом тижня класними керівниками були проведені виховні години. Педагог-організатор провела вікторину з УС “Однодумці”.
3 квітня у Великих Бірках відбулося спецпогашення марки та конверту присвяченого цій події.
,кандидата психологічних наук Анастасію Ятищук.
Головне дійство відбулося 7 лютого в стінах Великобірківського ліцею ім. Степана Балея. Під час круглого столу науковці, краєзнавці, вчителі школи ділилися думками про те, як використати та розвинути творчу спадщину земляка.
11 лютого директор Великобірківського ліцею ім. С. Балея Світлана Чайка взяла активну участь у круглому столі «Львівсько-Варшавська школа: українсько-польські перетини у філософській царині», … Протягом тижня класними керівниками були проведені виховні години. Педагог-організатор провела вікторину з УС “Однодумці”.
3 квітня у Великих Бірках відбулося спецпогашення марки та конверту присвяченого цій події.
,кандидата психологічних наук Анастасію Ятищук.