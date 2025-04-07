Великий ювілей великого мислителя: як на Тернопільщині вшановують Степана Балея

За збереження й увічнення пам”яті Степана Балея та популяризацію йоого творчого доробку голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський нагородив грамотами Тернопільської обласної ради організаторів святкових заходів – директора Великобірківського ліцею ім. Степана Балея Світлану Чайку та начальницю відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобірківському селищної ради Ольгу Урманець. а також науковців, котрі досліджують творчість Степана Балея: доктора філософських наук, професора Ольгу Гончаренко та,кандидата психологічних наук Анастасію Ятищук.