Відбулася Хресна дорога в Зарваниці: молитва за мир в єдність України

Сьогодні, 6 квітня 2025 року, в Марійському духовному центрі Зарваниці відбулася велелюдна Хресна дорога, у якій взяли участь сотні вірних з різних куточків Тернопільської області. Ключова молитовна подія Великого Посту була очолена архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Теодором Мартинюком, архиєпископом-емеритом Василієм Семенюком та єпископом-помічником Володимиром Фірманом. Молитва стала особливо важливою для духовенства та Церкви, адже в заході взяли участь близько 200 священників. Повідомляє пресслужба архиєпархії.

Хресна дорога пролягала молитовними стаціями від Малої базиліки Матері Божої Зарваницької до архітектурного комплексу Українського Єрусалима, що містить копії найбільших святинь Святої землі. Цей шлях став не лише символом співпереживання стражданням Ісуса Христа, а й глибоким духовним досвідом для кожного учасника.

Перед початком молитовного шляху архиєпископ Теодор Мартинюк звернувся до вірних із вступною промовою. Він зазначив, що в ході Хресної дороги будуть піднесені молитви за Україну, за мир, справедливість і благополуччя її народу. Владика також висловив співчуття всім постраждалим від ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули мирні жителі і діти. «Ми будемо молитися за наших воїнів, їхні родини, за всіх, хто віддає своє життя за нашу свободу, а також за всіх волонтерів і капеланів, що підтримують армію», — сказав митрополит.

Молитва на Хресній дорозі стала не тільки глибоким роздумом про страждання Христа, а й чітким зверненням до сучасної реальності України. Кожна стація відображала болі та виклики, з якими зараз стикається український народ: війна, втрата близьких, зневіра, корупція, байдужість, внутрішні конфлікти. Ці проблеми були чітко позначені в молитвах, що лунали під час ходи. Особливу увагу звернули на роль Церкви, молоді, батьків, вояків, волонтерів та медиків, які в умовах війни несуть свої «хрести».

Також під час Хресної дороги згадували постать митрополита Андрея Шептицького, оскільки цього року Церква святкує 160-тиліття від дня його народження. Його приклад праведності і мужності, Пастиря був використаний у Хресні дорозі як заклик до відповідальності духовенства та народу перед Богом і своєю державою. Образ митрополита Шептицького став настановою для слухачів у боротьбі за правду, надію та справедливість.

На завершення Хресної дороги архиєпископ-емерит Василій Семенюк підкреслив важливість покаяння та духовного оновлення в часи великих випробувань. «Сьогодні ми маємо молитися за мир і цілісність нашої Батьківщини, за героїв, які захищають її кордони», — зазначив владика. Він закликав вірних не бути байдужими в ці складні часи та активно долучатися до боротьби за перемогу — як молитовно, так і матеріально.