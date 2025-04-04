Хвилина мовчання на честь Володимира БУРТАКА

Володимир БУРТАК був справжнім професіоналом своєї справи – командиром гармати артилерійського підрозділу 44-ої бригади. Народжений у селі Сущин на Тернопільщині, він виріс серед мальовничих краєвидів, які згодом поклявся захищати.

Після переїзду до Тернополя у 2003 році працював на різних фірмах, займався малярними роботами, проявляючи майстерність у всьому, за що брався. У травні 2016-го, у віці 49 років, Володимир прийняв рішення піти на контрактну службу в зону АТО.

Побратими згадують його як надійного друга та мудрого порадника, який був прикладом військової дисципліни для всіх. “Він не просто вимагав відповідальності від інших, а сам жив за цими принципами”, – розповідали ті, хто служив поруч.

Важка хвороба, загострена під час служби, забрала його життя 5 березня 2018 року в Харківському військовому шпиталі.

У глибокій скорботі залишились дружина Любов, син Віталій і батьки, для яких він назавжди залишиться прикладом мужності та відданості.