Президент підписав скандальний законопроєкт №12089 — “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача”. Попри численні застереження екологів, юристів та громадських активістів, за документ проголосували 273 народні депутати. Серед них — представники Тернопільщини: Іван Чайківський, Микола Люшняк, Ігор Василів, Андрій Богданець, Володимир Гевко, Іван Калаур та Людмила Марченко.

Хоча офіційна мета закону — нібито захистити добросовісних набувачів землі, на практиці він відкриває “вікно можливостей” для забудовників, які в обхід закону привласнювали землі лісів, заповідників, прибережних зон чи культурної спадщини. Тепер, якщо така земля перебуває у “добросовісного” власника понад 10 років, її неможливо повернути державі або громаді — навіть якщо суд визнає оборудку незаконною. Більше того, держава буде зобов’язана виплатити компенсацію таким власникам, а от бюджет жодної компенсації за втрату не отримає.

Чим це загрожує?

Громадські організації, зокрема “Екодія”, WWF-Україна, Greenpeace-Україна, “Українська природоохоронна група”, “Екологія. Право. Людина” та “Зелена сила”, вже заявили про критичні ризики:

Легалізація забудови природоохоронних територій – незаконно передані землі залишаються у забудовників.

Корупційні лазівки – ділянки можуть передавати фіктивним “власникам” з метою легалізації.

Неточності в кадастрі – неможливо чітко довести, що земля належить до заповідного фонду.

Безкарність – махінації з землею більше не матимуть правових наслідків для забудовників.

“Бабло перемагає добро і зло”

Журналістка Тетяна Ніколаєнко, коментуючи ситуацію, зауважила:

“Тепер картина світу виглядає так, що з одного боку провладні телеграмканали вимагають звільнити секретаря Київради Володимира Бондаренка, який засвітився на плівках Комарницького. А з іншого боку, всі схеми Комарницького і таких як він, прощені законом. Бо це вже доброчесний бізнес”.

Вона також провела паралель із Венеційською республікою, де багаті купці наймали молодих спритних людей і згодом допускали їх до влади, керуючись виключно вигодою. “Нічого не змінилось. Бабло перемагає добро і зло,” — підсумувала вона.

Хто виграв?

На думку експертів, головними бенефіціарами закону стануть великі забудовники, політичні гравці з активами у тіньових схемах, а також ті, хто вже раніше незаконно “освоїв” державні чи комунальні землі. Тепер вони отримують офіційний імунітет — навіть у разі виявлення порушень.

Підписання цього закону є дзвінким сигналом громадськості й місцевим громадам: варто уважно стежити за діями депутатів — зокрема й від Тернопільщини — які сьогодні голосують не лише за закони, а й за майбутнє української природи, прозорості та справедливості.