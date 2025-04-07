Хвилина мовчання на честь Сергія КОНОВАЛА

Сергій КОНОВАЛ, 32-річний лейтенант з позивним “Норд”, був людиною, яка жила розбудовою України. Командир “Сталевої сотні” 67-ї окремої механізованої бригади загинув 6 квітня 2024 року на Донеччині.



Тернополянин, випускник медичного університету, він пройшов шлях від Революції Гідності до найгарячіших точок фронту. З 2014 року воював у медичному батальйоні “Госпітальєри”, а з початком повномасштабного вторгнення боронив Київщину, Харківщину, Донеччину та Бахмут.



Сергій був багатогранною особистістю – оператор і співпродюсер фільмів, пластун, один із засновників “Дому ветерана” в Тернополі.



“Загинув цвіт нації. Людина, яка жила розбудовою України”, – згадують побратими. “Про такого командира можна тільки мріяти!”



За свій подвиг Сергій удостоєний звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” та став почесним громадянином Тернополя і області.



У глибокій скорботі залишились батьки, брат Артем Коновал та дружина Ольга.

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