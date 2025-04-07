Альтернативи ботоксу немає? Про тренди й «чорну» косметологію, маркетинг, «люксову» та дешеву косметику

— Чому в мене котяться сльози? — запитую Тетяну Винник на початку сеансу міофасціального масажу. — Це відбувається дуже часто. Так виходять емоції. Вони в нас закарбовуються на обличчі, і важливо їх обнуляти. Мені 33. Востаннє я була в косметолога ще задовго до повномасштабної. Та за останні три роки як ніколи відчула, що стрес не минає безслідно. На обличчі зокрема. Воно ніби змарніло. Проявляється пігментація, до мімічних зморщок додаються якісь нові, більш глибокі, а дедалі помітніші два заломи на чолі лиш підкидають масла у вогонь, зрадливо додаючи втоми й віку.

З якоїсь миті жінка опиняється між двох вогнів трендових гасел: прийняття й любові до себе, такої різної та неідеальної; і неприйняття себе в контексті вікових змін.

«Позбудься вікових змін уже зараз», «Найефективніші процедури для омолодження обличчя», «Лазерне омолодження», «Крем, який створює миттєвий ліфтинговий ефект», «Топ-3 методи безопераційної підтяжки» — що рясніші заголовки й пропозиції косметологічних процедур, то більше ти в них губишся.

Чи колоти ботокс? Чи дійсно він омолоджує і є безпечним? Чи є йому альтернатива? Чи працює натуральна косметика? Чи завжди дорога косметика — ефективна? І навпаки — чи буває ефективною дешева? Чи часто треба ходити до косметолога і як знайти свого? Чи працює «фейсфітнес»?

Про тренди, міфи, SPF, маркетингові обіцянки й креми, які насправді не знають, коли день і ніч — говоримо з трьома фахівчинями: Наталією Бобок — кандидаткою медичних наук, лікаркою та засновницею швейцарського бренду INSTYTUTUM; Юлією Голованьовою — лікаркою-косметологинею і власницею студії з медичної косметології; і Тетяною Винник — косметологинею-естетисткою, засновницею студії LFK і авторки масажу обличчя «Міофасціальний ліфтинг».

Які зараз косметичні тренди?

Уже кілька місяців, як в Україні, видно, визрів новий тренд — деякі жінки стали виймати філери з губ та імпланти з грудей, пропагуючи повернення до природної краси.

«Я мрію, щоб мій вчинок став трендом, і жінки відчепилися від своєї зовнішності», — казала нутриціологиня й блогерка Катерина Крупкіна, яка зізналась, що через 11 років вирішила видалити грудні імпланти й зменшити губи.

«Дійсно, тренди дуже змінились, — каже Юлія Голованьова. — Зараз у тренді “лагідна” косметологія, яка працює так, щоб ніхто не здогадався, що щось зроблено».

Якщо раніше було модно, щоб косметологічні втручання були очевидні («перекачані» губи, «заморожене» й гіперструктуроване обличчя), то зараз найголовніший тренд у косметології — це максимальна природність і мінімальне втручання. Юлія Голованьова, косметологиня

«Сьогодні головний тренд у догляді за шкірою — це перехід від боротьби з ознаками старіння до підтримки довголіття й здоров’я в будь-якому віці», — додає Наталія Бобок.

«Одні з провідних глобальних трендів, що продовжують бути актуальними вже декілька років, — skintellectual skincare (поширення культури усвідомленого догляду, коли споживачі детально вивчають склади засобів і розуміють, які активні компоненти й у яких концентраціях працюють) та science-based skincare — це тренд на косметику, яка створена на перетині науки й інновацій і містить клінічно перевірені активні інгредієнти в ефективних концентраціях. Саме такі засоби будуть формувати лідерів ринку найближчими роками».

У фокусі більше не зморшки, а якість шкіри, її здоровий вигляд і здатність до відновлення. Це зміщення парадигми змінює не лише підхід до косметичних продуктів, а й саме ставлення до краси — вона більше не вимірюється віком. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

Міфи про догляд за шкірою

Наталія каже, що у своїй діяльності зіштовхувалася з великою кількістю міфів: як про конкретні активні компоненти, так і загальні переконання. Що, мовляв, «шкірі треба давати відпочити від догляду» або що «всі активи занадто агресивні для чутливої шкіри».

Одним із найпоширеніших міфів вона називає думку, що «шкіра звикає до активів, тому засоби потрібно постійно змінювати». Інакше ефект нібито слабшає.

«Цей міф виник через неправильне розуміння механізмів дії активів і, на жаль, досі дуже поширений. Насправді шкіра адаптується до якісного догляду — але в хорошому сенсі. Це схоже на процес звикання організму до здорового способу життя: якщо ви харчуєтесь збалансовано або займаєтесь спортом — ваше тіло не перестає отримувати користь від цього з плином часу».

Якщо у вашій рутині зʼявився засіб, який дійсно підходить, — наприклад, тонер або сироватка — залиште його. Не потрібно шукати «кращого» лише тому, що минуло три місяці. Часті експерименти із засобами, особливо з різних брендів, можуть спровокувати подразнення, висипання чи зниження бар’єрної функції шкіри. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

«Зараз працює маркетинг: пишуть “продаючі” заголовки на косметику, або моє улюблене: “Крем 30+”, “Крем для чоловіків” або “денний/нічний”. Звідки він знає, що зараз ніч?.. Це історії, які не мають під собою ніякого доказового підґрунтя», — каже Юлія Голованьова.

Якісь активні компоненти, наприклад, ретиноли, не рекомендується використовувати зранку, тому що вони є фоточутливими. Так само, як немає сенсу наносити на ніч крем із сонцезахистом. Але немає поняття «день/ніч» і немає поняття віковий/не віковий крем. Юлія Голованьова, косметологиня

Що дієвіше: процедури в косметолога чи домашній догляд?

«Якщо в тебе немає якісного догляду за шкірою вдома — ти можеш робити безліч процедур у лікаря-косметолога. Але вони даватимуть незначний результат. Тому що кінцевий результат залежить і від лікаря, і від якісної щоденної роботи пацієнта вдома. Ця робота розділена 50 на 50», — наголошує Голованьова.

Можна ходити до втрати пульсу до косметолога на чистки, а вдома не вмиватись. І це взагалі не матиме жодного сенсу. Ви лише витрачатимете свої гроші. Юлія Голованьова, косметологиня

Що шкіру дійсно можна навчитися трансформувати вдома — взагалі філософія бренду Наталії Бобок. Але вона додає: для цього потрібен правильний підхід.

«Коли я кажу:“Хочу навчити світ трансформувати шкіру вдома”, я маю на увазі змінити філософію догляду. Перейти від агресивних процедур із тривалим періодом реабілітації або агресивної косметики з токсичними компонентами у складі — до регулярного, потужного, але водночас безпечного догляду, що працює.

Трансформація шкіри можлива, тільки якщо дія цих косметичних продуктів підтверджена клінічними дослідженнями, вони містять високотехнологічні активні компоненти нового покоління в ефективних концентраціях, які працюють у синергії, підсилюючи один одного».

Роль косметолога дуже важлива, коли йдеться проінвазивні процедури — інʼєкції, корекцію губ, зміну обʼємів обличчя тощо. Але якщо йдеться про якість і здоровий вигляд шкіри — текстуру, тон, зволоженість, пружність — цього можна досягти вдома за допомогою професійного догляду, каже Наталія. Головне, щоб його підібрав кваліфікований експерт і щоб цей догляд був регулярним.

Красива шкіра — це не результат одного походу до косметолога, а щоденна системна робота. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

Як обрати свого косметолога і як часто ходити?

Найперше — у лікаря-косметолога має бути медична освіта. Косметологи без медичної освіти, які закінчили, до прикладу, кількамісячні курси, можуть робити хіба що неінвазивні процедури: чистки, пілінги тощо. Будь-який ін’єкційний препарат, офіційно зареєстрований на території України як лікарський засіб, має право придбати лише лікар-косметолог із медичною освітою.

«Також із косметологом має збігатися “погляд на красиве”, — каже Юлія Голованьова. — Якщо до мене прийде пацієнтка, яка любить великі вилиці й губи — у нас із нею поняття краси не збігається».

Водночас наскільки часто ходити до косметолога — універсальної відповіді для всіх немає. «Це все підбирається індивідуально залежно від стану шкіри та запиту пацієнта», — додає Юлія.

«Купа баночок, які не працюють»? Як підібрати домашній догляд

Базовий догляд має включати вмивання, тонізацію, застосування активів (за потреби), зволоження. Не обов’язково в догляді має бути купа засобів.

Лікар-косметолог існує для того, щоб ваші гроші зекономити, а не купити купу засобів, які ви не будете використовувати. Юлія Голованьова, косметологиня

«А люди накуповують собі те, що не підходить, бо блогерка купила, сусідка порадила, “тій допомогло” і так далі… І так збирається купа засобів, якими людина не користується. А фактично для базового догляду за шкірою потрібно небагато: лише засіб для вмивання, тонік, зволожувальний крем, SPF. Усе».

Допомогти розібратися в різноманітті косметичних засобів на будь-який бюджет і будь-якої форми випуску (флюїд, крем, крем-гель, сироватка тощо), які підійдуть відповідно до вашого стану й типу шкіри, може лиш косметолог — додає фахівчиня.

«Існує така велика кількість косметичних засобів — не для того, щоб продати більше баночок, а для того, щоб кожен для себе обрав той варіант, який підійде саме йому».

Яку косметику варто оминати, а за яку не переплачувати

Майже в кожного бренду косметики є ефективні й неефективні засоби — говорить Юлія, відповідаючи на запитання про різницю косметики дешевого, середнього й дорогого сегменту.

«Важко сказати про кожен бренд, але є класні засоби, які працюють, як і в умовно дешевого сегмента, так і дорожчі. А є дорогі засоби, що зовсім не працюють, і є навіть небезпечні дешеві засоби, розумієте? Тут треба розуміти, про що йдеться».

Чи може бути дієвою косметика в нижчому ціновому сегменті? Теоретично — так, але на практиці все впирається у вартість сировини, додає Наталія Бобок.

«Наприклад, гранактивний ретиноїд (Hydroxypinacolone Retinoate — новітня форма ретиноїду, що не подразнює і підходить навіть чутливій шкірі) або вітамін С у формі THD (ультрастабільна жиророзчинна форма вітаміну С, що є набагато ефективнішою за водорозчинну) — це надзвичайно дорогі активи, які просто не можуть бути в засобі за 10 доларів у робочих концентраціях».

Під час вибору засобів для догляду вдома варто звертати увагу на інгредієнти, яких у складі бути не повинно:

мінеральні олії (Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum Liquidum);

(Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum Liquidum); сульфати (SLS — Sodium Lauryl Sulfate, SLES — Sodium Laureth Sulfate);

(SLS — Sodium Lauryl Sulfate, SLES — Sodium Laureth Sulfate); парабени (methylparaben, propylparaben, butylparaben, ethylparaben).

Їх часто додають недобросовісні виробники, аби посилити «візуальний ефект» від використання продуктів. Мінеральні олії та вазелін створюють на шкірі плівку, що може спричиняти закорювання пор і перешкоджати «диханню» шкіри. Сульфати викликають сухість, подразнення й можуть порушувати природний захисний барʼєр шкіри. А парабени, що використовуються як консерванти, можуть порушувати гормональний баланс і накопичуватися в організмі.

Водночас натуральна косметика часто викликає довіру лише через слово «натуральна». Але це більше про маркетинг, ніж про реальні результати, — каже Наталія.

Природність не дорівнює ефективності. Більшість натуральних інгредієнтів у «сирій» формі нестабільні, не проникають у глибокі шари шкіри й дуже рідко мають клінічно доведену дію. По суті, ви купуєте ідею, а не результат. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

Сонцезахистом користуватись цілий рік?

Слід розуміти, що SPF — це не лише про захист від опіків улітку. 90% сонячного випромінювання — це UVA-промені, які проникають крізь хмари, скло й навіть штучне освітлення, щодня шкодячи шкірі. Вони руйнують колаген, провокують пігментацію, підвищують чутливість, пришвидшують старіння й суттєво підвищують ризик виникнення раку шкіри, — говорить Наталія Бобок.

Сонцезахист — це не сезонна опція, а базовий крок у догляді за шкірою. Особливо якщо ви користуєтеся активами, як-от ретиноїди, кислоти чи вітамін С. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

Під час вибору засобу із SPF слід звертати увагу на тип фільтрів.

«Сучасні органічні фільтри нового покоління (наприклад, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) — легкі, фотостабільні, не залишають білого нальоту й забезпечують захист як від UVA-, так і від UVB-променів», — зазначає науковиця.

Косметологині наполягають, що засобами із SPF потрібно користуватися не лише в період активного сонця. За індексом ультрафіолетового випромінювання можна стежити в застосунку «Погода». Якщо він понад 3 — слід наносити сонцезахист, навіть якщо на вулиці похмуро. Можна брати як засоби SPF 30, так і SPF 50.

Є науково підтверджені факти, що SPF 50 захищає від 98% ультрафіолетового випромінювання, а SPF 30 — від 96%. Тобто різниця у 2 відсотки, розумієте? Це все також маркетинг. Юлія Голованьова, косметологиня

«Часто доводиться чути скарги від пацієнтів, що крем із SPF-захистом некомфортний на обличчі, і після нього хочеться вмитись. Це не означає, що він поганий. Просто він не підходить саме вашій шкірі. Зараз дуже багато легких, невагомих текстур. Важливо знайти свій SPF», — каже Юлія Голованьова.

«Без фанатизму». Що варто знати про ботокс

Ботулинотоксин типу A — один із найбільш поширених методів у косметології для боротьби з динамічними зморшками. Тобто тими, які виникають унаслідок активної міміки.

За останні 20 років кількість щорічних ін’єкцій ботоксу (як його звикли називати в побуті) зросла приблизно на 459%.

А згідно зі статистичними даними Американського товариства пластичних хірургів за 2023 рік, було проведено майже 9,5 мільйона процедур із ботоксу у світі.

«Особисто я нічого проти ботоксу не маю. Він залишається потужним і перевіреним інструментом для боротьби з динамічними зморшками й профілактикою старіння. Якщо раніше одна процедура ботулотоксину забезпечувала ефект до 8 місяців, то тепер він скоротився до 2-4 місяців. Це пояснюють очищенням препарату.

Як і у всіх сферах косметології, цей напрямок постійно еволюціонує. Зараз виходить у світ і техніка мікроботоксу, де використовуються менші дози ботулотоксину для досягнення більш природного вигляду», — зазначає Наталія Бобок.

Але якщо ви запитаєте мене: «Робити чи не робити уколи ботоксу?», я категоричної поради не дам. Треба знати протипоказання . А решта залежить від вас, ваших бажань і лікарів-косметологів. Головне — пам’ятаємо, що все треба робити без фанатизму і з любов’ю до себе. Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

«Ботокс, який був кілька років тому і зараз — це зовсім різні препарати. Він більш очищений, більш якісний і дає більш прогнозовані й естетично натуральні результати, — своєю чергою каже Голованьова.

«Якщо лікар працює якісним та сертифікованим препаратом, то вірогідність небажаних явищ зводиться до мінімуму. Ускладнення й побічні ефекти часто зустрічаються від несертифікованих препаратів. Тому не можна використовувати препарати “чорного” ринку косметології».

Водночас прихильники альтернативних методів ботулінотерапії все ж наголошують, що в процедури є певні ризики. До прикладу, як каже Тетяна Винник, можлива асиметрія обличчя, опущення верхньої повіки, викривлення усмішки, ширша відстань між бровами тощо.

Чи існує альтернатива ботоксу?

«Альтернативи ботоксу немає. Так із мімікою нічого працювати не буде», — каже свою думку Юлія Голованьова.

«Так, є хороші процедури, той же SMAS ліфтинг, або мікроголковий RF ліфтинг, які мають ефект омолодження, покращення якості шкіри, ліфтинг-ефект, звуження пор і так далі. Але вони не є альтернативою ботулотоксину. Це абсолютно різне. Бо ботокс працює зі шкірою опосередковано, а напряму — із м’язом».

У косметиці нині дійсно не існує повноцінної заміни, але якщо людина боїться або має протипокази щодо ботоксу, альтернативи все ж є. Наприклад, нейрокосметика нового покоління — каже Наталія Бобок.

«Нейрокосметика — це новий напрям у догляді за шкірою, який працює на перетині косметології та нейронауки. Вона впливає на нервові закінчення у шкірі, допомагаючи розслабити м’язи, знизити запалення, активувати синтез колагену й повернути обличчю свіжість. У складі таких засобів — нейропептиди (наприклад, гексапептид) та адаптогени, що працюють мʼяко, але ефективно, подібно до ботоксу, тільки без інʼєкцій».

Окрім того, Наталія визнає: дедалі більше людей нині надають перевагу альтернативним методам, які дозволяють досягти омолодження без радикальних втручань. Одним із таких методів може бути міофасціальний масаж обличчя. Науковиця є його прихильницею.

Наскільки дієві масажі для обличчя?

Експерткою з міофасціального масажу обличчя є Тетяна Винник — за вищою освітою реабілітологиня, що практикує, а також власниця студії та авторка власного методу з профілактики й відновлення еластичності тканин.

«Я не є противницею ботоксу. Я просто за те, аби догляд був більш ощадливий, без втручання в анатомію».

Що таке міофісціальний ліфтинг? Це як повноцінна реабілітація обличчя. Це детальні рухи, які враховують анатомію вікових змін, що охоплюють кожну ділянку обличчя. А також зону голови, шиї, декольте, передпліччя. Тетяна Винник, косметологиня, авторка техніки з міофасціального масажу обличчя

«Ці рухи направлені на глибоке відновлення тонусу й пружності всіх шарів тканин обличчя. Тобто через спеціальні дії на м’язи та фасції ми подаємо сигнал до центральної нервової системи, щоб вона нам дозволила розслабити й відновити нормотонус м’язів. Як наслідок — відновлення кровообігу й лімфотоку. І шкіра, яка отримала живлення своїм внутрішнім лікарем — кров’ю, — наситилася мікроелементами й киснем».

На масажі Тетяна радить ходити системно. В ідеалі — раз на 1-2 тижні. Курсова програма — до прикладу, 10 сеансів — накопичувального ефекту не має. До того ж потрібно звертати увагу на свою активну міміку. Вдень, на відміну від ночі, ми можемо її контролювати.

«Вночі, коли наше тіло відпочиває — нервова система допрацьовує емоції. Тому ми зранку часто можемо прокинутись із заломом між бровами».

Можна робити хоч кожного дня й самомасаж. «Але в моїй практиці таких системних дівчат зустрічається 1%», — сміється Тетяна.

«Фейсфітнес»: омолодження без ін’єкцій?

«Омолодження обличчя без хірургії та ін’єкцій — лише 10 хвилин на день!» — манить реклама курсу «фейсфітнесу» в соцмережах.

«Щодо фейсфітнесу — тут я дещо скептична», — каже Наталія Бобок.

Ідея в тому, щоб «підкачати» м’язи обличчя для ліфтингу. Але потрібно розуміти: вікові зміни — це не про слабкі м’язи. Навпаки — з віком мʼязи обличчя перенапружуються сильніше.

Наталія Бобок, кандидатка медичних наук, засновниця бренду косметики

«Вікові зміни — це складний процес, пов’язаний із втратою об’єму, зміною тканин, зниженням еластичності, появою пігментації тощо. Тобто є аспекти, на які фейсфітнес не впливає взагалі. Набагато ефективніше працювати з науково обґрунтованими інструментами — активними інгредієнтами, регулярним доглядом і правильним протоколом, який відповідає потребам саме вашої шкіри».

Базові правила в догляді за шкірою

«Це моє улюблене запитання, — зізнається Юлія Голованьова. — Нас от ніхто цього не навчав. Усе методом проб і помилок. А це культура догляду. Зараз тенденція інша. Часто на консультацію мами приводять своїх дівчаток-підліток і ми підбираємо догляд. Це важливо.

І догляд має бути як у жінок, так і в чоловіків. Я от своєму чоловіку і крем у спортзал кладу, щоб він намастився, і SPF обов’язково. Думаю, він, звісно, через раз цим користується, але воно в нього є».

Базовий вечірній догляд має включати:

Демакіяж (якщо використовуєте декоративну косметику). Для цього є спеціальні засоби: міцелярна вода, гідрофільна олія тощо.

Очищення — за допомогою гелю, пінки для вмивання тощо. «Я привчаю своїх пацієнтів якісно очищувати шкіру: ставити таймер на 2 хвилини. Бо зазвичай швиденько змили й на цьому все. Дві хвилини — і масажними рухами вимилювати забруднення зі шкіри. Потім змити водою».

Тонізація — за допомогою так званого тоніка. «Це не “безтолкова водичка”, це засіб, який вирівнює pH шкіри після контакту з водою і є провідником для наступних етапів догляду».

Нанесення активних компонентів у будь-якій формі — сироватки чи/та крему (різні компоненти догляду наносяться залежно від проблематики).

Ранкова б’юті рутина схожа, лиш без етапу демакіяжу. І вкінці додається один обов’язковий елемент: SPF-захист.

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Підсумувати хочеться словами Наталії Бобок і Тетяни Винник:

«Любі жінки. Не забувайте: справжня краса починається з любові до себе. Це глибока повага до свого тіла, духу, своїх маленьких недоліків, які насправді роблять нас унікальними. І ця любов не залежить від того, зробили ви ботокс чи ні».

«На мою думку, природність — це унікальність кожної жінки. І дуже хочеться це донести до наших красивих жінок. Тому що ця краса проявляється у наших відкритих і щирих обличчях, емоціях, в усмішках, і в очах, що світяться. Хотілося б, щоб зараз в українок були очі, що світяться».

Громадське