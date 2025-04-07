Понад півтора мільйона доходу та тисячі в доларах і євро: що задекларував міський голова Монастириськів
Міський голова Монастириськів Андрій Старух обійняв свою посаду в травні 2014 року. До цього часу працював слідчим у Монастириському райвідділі міліції, спеціалістом, а згодом начальником юридичного відділу Монастириської районної ради.
Разом з дружиною Вірою Ігорівною, котра працює в Тернопільській обласній прокуратурі, Андрій Олегович Старух виховує сина Дмитра.
Згідно декларації за 2024 рік, сім’я Старухів має у власності:
- житлові будинки у Монастириську площею 207,9 кв. м та 136,6 кв. м (право користування).
- нежитлове приміщення у Монастириську площею 138,4 кв. м
- земельну ділянку в селі Устя-Зелене площею 20 000 кв. м;
- дві земельних ділянки в Монастириську площею 1 200 та 1 000 кв. м;
- автомобіль «OPEL ASTRA» 2016 р.в.
Зарплата Монастириського міського голови торік склала 521 860 гривень (43 488 грн. у місяць). Андрій Старух від управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації також отримав субсидій та пільг на суму 21 684 грн. Ще 2 890 грн. заробив мер від надання майна в оренду.
Віра Ігорівна у 2024-му отримала зарплату на основному місці роботи в прокуратурі вдвічі більшу за чоловікову – 1 119 453 грн. (93 288 грн. у місяць).
Загалом Андрій та Віра Старухи у 2024 році заробили понад півтора мільйони гривень.
На банківських рахунках подружжя зберігає 100 924 гривні, тоді як основні заощадження тримає в готівці:
- 6 000 доларів (приблизно 247 860 грн.);
- 7 000 євро (приблизно 315 000 грн.);
- 150 000 гривень.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн