17:11 | 7.04.2025
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Понад півтора мільйона доходу та тисячі в доларах і євро: що задекларував міський голова Монастириськів

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Міський голова Монастириськів Андрій Старух обійняв свою посаду в травні 2014 року. До цього часу працював слідчим у Монастириському райвідділі міліції, спеціалістом, а згодом начальником юридичного відділу Монастириської районної ради.

Разом з дружиною Вірою Ігорівною, котра працює в Тернопільській обласній прокуратурі, Андрій Олегович Старух виховує сина Дмитра.

Згідно декларації за 2024 рік, сім’я Старухів має у власності:

  • житлові будинки у Монастириську площею 207,9 кв. м та 136,6 кв. м (право користування).
  • нежитлове приміщення у Монастириську площею 138,4 кв. м
  • земельну ділянку в селі Устя-Зелене площею 20 000 кв. м;
  • дві земельних ділянки в Монастириську площею 1 200 та 1 000 кв. м;
  • автомобіль «OPEL ASTRA» 2016 р.в.

Зарплата Монастириського міського голови торік склала 521 860 гривень (43 488 грн. у місяць). Андрій Старух від управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації також отримав субсидій та пільг на суму 21 684 грн. Ще 2 890 грн. заробив мер від надання майна в оренду.

Віра Ігорівна у 2024-му отримала зарплату на основному місці роботи в прокуратурі вдвічі більшу за чоловікову – 1 119 453 грн. (93 288 грн. у місяць).

Загалом Андрій та Віра Старухи у 2024 році заробили понад півтора мільйони гривень. 

На банківських рахунках подружжя зберігає 100 924 гривні, тоді як основні заощадження тримає в готівці:

  • 6 000 доларів (приблизно 247 860 грн.);
  • 7 000 євро (приблизно 315 000 грн.);
  • 150 000 гривень.


Джерело: ПЕРШИЙ онлайн

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