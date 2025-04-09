На Тернопільщині російські спецслужби полюють за дітьми: учнів вербують через соцмережі

У Тернополі знову зафіксовано випадок, коли російські спецслужби намагаються вербувати підлітків. 14-річний ліцеїст став жертвою спроби заманити його до незаконної діяльності через Telegram. Хлопець отримав повідомлення від невідомих осіб, які пропонували йому легку роботу з обіцяною високою оплатою. Основною вимогою було пересування по місту і перевезення чи перенесення предметів за вказаними адресами.

Щасливим випадком стало те, що підліток звернувся за допомогою до шкільного офіцера, який повідомив поліцію. Наразі фахівці встановлюють особу того, хто намагався залучити дитину до підозрілої діяльності. Правоохоронці наголошують, що такі випадки стають все частішими, і попереджають батьків та педагогів про небезпеку, яка нависає над молоддю.

Поліцейські також нагадують, що російські спецслужби активно намагаються залучити дітей до своїх мереж, обіцяючи вигоду, однак наслідки таких зв’язків можуть бути трагічними — від втрати здоров’я до загибелі.

Що варто зробити зараз:

Поговоріть з дитиною. Розкажіть про можливі спроби вербування з боку ворога і наслідки таких контактів. Запитайте, чи була в неї подібна переписка з незнайомцями.

Підтримуйте довіру. Поясніть, що дитина завжди може звернутися до вас за допомогою і ви завжди на її стороні.

Поясніть про небезпеку анонімних пропозицій. Розкажіть, що будь-яка робота чи завдання, що надходять від незнайомців, — це привід насторожитись.

Навчайте відмовляти. Допоможіть дитині сформулювати фрази для відмови в ситуаціях, коли її намагаються втягнути в незаконні чи небезпечні справи (наприклад: «Ні, це незаконно», «Я розповім батькам», «Я звернусь до поліції»).

Попередні випадки вербування на Тернопільщині:

Це не перший випадок на Тернопільщині, коли діти стають об’єктами маніпуляцій з боку російських спецслужб. Минулого року в області було зафіксовано декілька спроб залучити школярів до деструктивних дій через соціальні мережі, пропонуючи їм “роботу” та інші підозрілі завдання. У всіх випадках діти не стали жертвами, завдяки своєчасним реакціям батьків, вчителів та правоохоронців.

Будьте пильні, не дозволяйте ворогу вкрасти дитинство!