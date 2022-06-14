На Тернопільщині над полем збили російську ракету (фото, відео)

Центр стратегічних комунікацій опублікував в мережі Фейсбук фото та відео з місця збитої російської ракети в Тернопільській області.

За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації.

За інформацією Генштабу, одну із ракет вдалось знищити в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.