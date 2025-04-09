Як уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ: покрокова інструкція
Повернення після СЗЧ або дезертирства. ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, який почав діяти з 1 березня 2025 року.
Якщо самовільне залишення частини до 3 днів.
Кримінальне провадження не порушується;
Військовий може повернутися до частини, яку залишив;
При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.
Якщо СЗЧ понад 3 дні.
Вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:
Порушується кримінальне провадження;
Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;
Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;
До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;
Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.
Вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:
Порушується кримінальне провадження;
Військовослужбовця розшукують і затримують;
Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;
Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;
Судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).
Усім буває важко. Але повернення — це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі.