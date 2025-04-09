19:29 | 9.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Як уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ: покрокова інструкція

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Повернення після СЗЧ або дезертирства. ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, який почав діяти з 1 березня 2025 року.

⚠️ Якщо самовільне залишення частини до 3 днів.

▪️ Кримінальне провадження не порушується;

▪️ Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

▪️ При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

⚠️ Якщо СЗЧ понад 3 дні.

Вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

▪️ Порушується кримінальне провадження;

▪️ Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

▪️ Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

▪️ До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

▪️ Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

▪️ Порушується кримінальне провадження;

▪️ Військовослужбовця розшукують і затримують;

▪️ Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

▪️ Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

▪️ Судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

❗️ Усім буває важко. Але повернення — це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі.

За інф. Сухопутні війська ЗС України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *