Як уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ: покрокова інструкція

Повернення після СЗЧ або дезертирства. ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, який почав діяти з 1 березня 2025 року.

Якщо самовільне залишення частини до 3 днів.

Кримінальне провадження не порушується;

Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ понад 3 дні.

Вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовослужбовця розшукують і затримують;

Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

Судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

Усім буває важко. Але повернення — це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі.

За інф. Сухопутні війська ЗС України